Чемпионат мира-2018: 1/4 финала. Расписание и результаты

Матчи второго раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2018 – в пятницу, 6 июля, и субботу, 7 июля.
1/4 финала
6 июля, пятница
Матч №57. 17.00 (время московское). Нижний Новгород. Уругвай – Франция
Матч №58. 21.00. Казань. Бразилия – Бельгия
7 июля, суббота
Матч №59. 21.00. Сочи. РОССИЯ – Хорватия
Матч №60. 17.00. Самара. Швеция – Англия
1/2 финала
10 июля, вторник
Матч №61. 21.00. Санкт-Петербург. П57 – П58
11 июля, среда
Матч №62. 21.00. Москва, "Лужники". П59 – П60
Матч за 3-е место
14 июля, суббота
Матч №63. 17.00. Санкт-Петербург. Пр61 – Пр62
Финал
15 июля, воскресенье
Матч №64. 18.00. Москва, "Лужники". П61 – П62
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь