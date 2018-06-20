Чемпионат мира-2018. Расписание матчей 20 июня, турнирная таблица, календарь

С 14 июня в России проходит чемпионат мира по футболу 2018 года. Накануне завершился 1-й тур группового турнира. И сразу же матчем Россия – Египет (3:1) стартовал второй. Сегодня в квартете А состоится вторая встреча – Уругвай – Саудовская Аравия. Кроме того, сегодня, 20 июня, пройдут игры в группе B, где состоятся матчи: Португалия – Марокко и Иран – Испания. Полное расписание среды – приводим ниже:

МАТЧИ 20 ИЮНЯ

Группа A

Уругвай – Саудовская Аравия – 18.00 (прямая трансляция – здесь)

Группа B

Португалия – Марокко – 15.00 (прямая трансляция – здесь)

Иран – Испания – 21.00 (прямая трансляция – здесь)

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