Чемпионат мира-2018. 26 июня. Расписание и результаты дня

Группа C
Дания – Франция
26 июня. Москва. Стадион "Лужники". 17.00 (Первый канал – 16.40).
Судьи: РИЧЧИ. Де Карвалью, ван Гассе (все – Бразилия).
Дисквалифицированы: Поульсен – нет.
Дания - Франция: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
Австралия – Перу
26 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 17.00 (Матч ТВ – 16.45).
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все – Москва).
"Наши": нет – Фарфан ("Локомотив")
Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
Группа D
Нигерия – Аргентина
26 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 21.00 (Первый канал – 20.40).
Судьи: ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР. Бахаттын Дуран, Тарык Онгун (все – Турция). "Наши": Идову ("Динамо" СПб, 2013-2014, "Амкар"), Муса (ЦСКА, 2012 – 2016, 2018) – Ансальди ("Рубин", 2008 – 2013, "Зенит", 2013 – 2016), Рохо ("Спартак", 2010 – 2012)
Нигерия - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Исландия – Хорватия
26 июня. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.00 (Матч ТВ – 20.45).
Судьи: МАТЕУ ЛАОС. Себриан Девис, Диас Перес (все – Испания).
"Наши": Ингасон ("Ростов"), Р.Сигурдссон ("Краснодар, 2014-2016, "Рубин", 2017, "Ростов"), Сигурдарссон ("Ростов") – Чорлука ("Локомотив").
Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Кто сыграет в плей-офф ЧМ-2018? Все расклады
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