Бузова - о сборной России: "Мой то забил. Я жду предложения"

Российская ведущая Ольга Бузова вместе с Павлом Погребняком и его женой Марией после четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, 3:4 по пен.) поблагодарила команду за игру. Также она подчеркнула, что еще ждет предложения от Дениса Черышева. Ранее девушка призналась в своих симпатиях к футболисту.

- Я, несмотря на то, что проиграли... Я не знаю. Мой то забил. Я от своих слов не отказываюсь. Я жду предложения. Спасибо нашим ребятам за игру. Спасибо за историю, за вашу самоотдачу. Мы ревели, смеялись и улыбались. И вне зависимости от результата - вы для нас уже герои.

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