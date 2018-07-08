05:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Бузова - о сборной России: "Мой то забил. Я жду предложения"


Российская ведущая Ольга Бузова вместе с Павлом Погребняком и его женой Марией после четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, 3:4 по пен.) поблагодарила команду за игру. Также она подчеркнула, что еще ждет предложения от Дениса Черышева. Ранее девушка призналась в своих симпатиях к футболисту.

- Я, несмотря на то, что проиграли... Я не знаю. Мой то забил. Я от своих слов не отказываюсь. Я жду предложения. Спасибо нашим ребятам за игру.  Спасибо за историю, за вашу самоотдачу. Мы ревели, смеялись и улыбались. И вне зависимости от результата - вы для нас уже герои.

Россия - Хорватия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ