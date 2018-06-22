Бунт в Аргентине! Игроки хотят ухода Сампаоли до матча с Нигерией

Игроки сборной Аргентины после разгромного поражения Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018 обратились к руководству Ассоциации футбола Аргентины с просьбой сменить главного тренера перед заключительной встречей в группе, утверждает Todo Noticias со ссылкой на источник национальной федерации.

– В сборной бунт, – приводит канал слова источника. – Игроки против того, чтобы Хорхе Сампаоли руководил ими в матчей с Нигерией.

Матч между сборными Нигерии и Аргентины состоится 26 июня, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

В первом туре на ЧМ-2018 аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1). В этой встрече капитан команды Лионель Месси не реализовал пенальти. После двух игр на мировом первенстве в России южноамериканцы набрали 1 очко – они имеют лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.

Напомним, Сампаоли возглавил сборную Аргентины летом 2017 года, сменив на этом посту Эдгардо Баусу, при котором команда неудачно выступала в отборочном турнире к ЧМ-2018. Под его руководством "альбиселесте" сумели пробиться на мировое первенство, заняв третье место в южноамериканской квалификации.

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