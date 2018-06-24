Британский диджей сочинил трек о ЧМ-2018

Британский продюсер и диджей Пол Окенфолд сочинил трек о чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС. Он его исполнит на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде. Выступление Окенфолда запланировано на площадке фестиваля болельщиков в 23.05 по московскому времени.

- Наша цель - показать хорошее шоу на фан-фесте. Сегодня я буду играть особенный трек, сделал его специально для вас, буду играть несколько песен, которые сделал к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Окенфолда.

В воскресенье сборная Англии со счетом 6:1 одержала победу над командой Панамы.

- Игра была фантастическая, столько голов, я так счастлив. Четыре раза я был на чемпионатах мира. Но на этом невозможно угадать победителя, им может стать кто угодно, - сказал диджей.

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