Бразильские болельщики критикуют Тите за включение в заявку игроков "Шахтера"

Болельщики сборной Бразилии в социальных сетях после поражения от сборной Бельгии (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2018 критикуют главного тренера команды Тите. В частности, они считают, что он зря взял в команду игроков "Шахтера" Фреда и Тайсона.

Фред, уже оказавшись в заявке сборной, успел перейти в "Манчестер Юнайтед". Оба футболиста так и не вышли на поле в матчах чемпионата мира. Как сообщает Footboom, после вчерашнего матча многие болельщики подвергли критике их вызов в команду. Также в заявку попали бывшие игроки "Шахтера" Фернандинью, Виллиан и Дуглас Коста.

Ниже приведены записи бразильских болельщиков в Твиттере:

Fred Fagundes: Четвертьфинал. Бразилия прогрывает 0:2. Тите выпускает Ренату Аугусту. Кто-то мне объяснит, почему в сборную был вызван Тайсон? Еще никогда украинская квота не была такой большой.

Lih: Сборная Бразилии облажалась. Тите посмотрел на скамейку запасных и не увидел там нападающего. Вне заявки остались Луан, Артур, Лукас Пакета и много других футболистов. Но я забыл, они же не футболисты "Шахтера"!

Anderson S.E.P: "Селесао" проиграла сегодня из-за плохой игры в полузащите... Паулинью и Фернандиьо играли ужасно. Тите не взял таких игроков, как Луан и Артур из "Гремиу". Он взял любимчиков из "Шахтера", но из-за этого не смог поменять игру.

Andsu: Зачем вызывать игроков "Шахтера" и "Коринтианса"? В то время, когда нужно усиливать игру, кого ставить? Фреда? Тайсона? Какого черта!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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