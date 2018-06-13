Бразилец Роналдо узнал Сотникову и посадил рядом с собой

Олимпийская чемпионка Сочи-2014, фигуристка Аделина Сотникова поделилась своей историей встречи с бразильским футболистом Роналдо. Сотникова столкнулась с легендарным нападающим на одном из мероприятий, посвященных чемпионату мира-2018.

- Когда ты подходишь к человеку, начинаешь здороваться, а он тебе в ответ: "Я тебя знаю, садись рядом", - написала в своем Инстаграме Сотникова. - Я была реально в шоке.

Роналдо дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии, в 1994 и 2002 годах.

Отметим, что бразилец примет участие в открытии мирового первенства, которое состоится 14 июня в "Лужниках".