Братья Миранчуки, Джикия и Головин выбрали в соперники России Испанию, Коста-Рику и Корею

Полузащитники сборной России Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин, а также защитник Георгий Джикия приняли участие в "репетиции" жеребьевки ЧМ-2018. В шуточной форме она была проведена на шоу "Вечерний Ургант". Каждый из игроков вытаскивал соперников сборной России в соответствии с корзинами.
В результате такой жеребьевки соперниками сборной России стали Испания, Коста-Рика и Корея.
Напомним, что в официальной жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущие Мария Командная и Иван Ургант. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.
Вот такую группу вытащили братья Миранчуки, Джикия и Головин. Не дай бог:) pic.twitter.com/fjAoqGkamE– Никита Камышев (@SkifFc) 29 ноября 2017 г.
- Диего Марадона
- Диего Форлан
- Лоран Блан
- Карлес Пуйоль
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Гари Линекер
- Никита Симонян
- Фабио Каннаваро
- Алексей Миранчук
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Георгий Джикия
- Кафу
Пиитерец
Группа смерти. Нефартовые чуваки.
23:57 29 ноября