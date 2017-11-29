Братья Миранчуки, Джикия и Головин выбрали в соперники России Испанию, Коста-Рику и Корею

Полузащитники сборной России Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин, а также защитник Георгий Джикия приняли участие в "репетиции" жеребьевки ЧМ-2018. В шуточной форме она была проведена на шоу "Вечерний Ургант". Каждый из игроков вытаскивал соперников сборной России в соответствии с корзинами.

В результате такой жеребьевки соперниками сборной России стали Испания, Коста-Рика и Корея.

Напомним, что в официальной жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущие Мария Командная и Иван Ургант. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.