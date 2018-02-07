Брат Хедиры отказался от участия в чемпионате мира-2018

Полузащитник "Аугсбурга" Рани Хедира принял решение отказаться от вызова в сборную Туниса на чемпионат мира-2018. 24-летний немец, являющийся братом хавбека "Ювентуса" Сами Хедира, посчитал, что это будет неправильно. Игрок в ноябре прошлого года получил вызов в тунисскую команду.

- Я родился и вырос в Германии, я говорю только по-немецки, - цитирует L'Equipe Хедиру. - Моя игра ориентирована на общении, поэтому я не смогу быть сильным и помогать команде. Кроме того, не хочу занимать место игрока, который два года боролся за то, чтобы сыграть на чемпионат мира.