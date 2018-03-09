Бойкот чемпионата мира в России может обернуться для Англии дисквалификацией на ЧМ-2022

Сборная Англии может быть отстранена от чемпионата мира-2022 в Катаре в случае бойкота мирового первенства-2018 в России, сообщает Daily Telegraph. В этом случае англичане нарушат правило ФИФА, согласно которому "все участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша Кубка мира".
Также в правилах говорится, что любой ассоциации, добровольно бойкотирующей турнир, грозят санкции "включая отстранение из последующих соревнований ФИФА".
Помимо этого говорится, что любая ассоциация, которая отказывается от участия "не позднее, чем за 30 дней до начала турнира", несет ответственность в виде штрафа не менее 250 000 швейцарских франков, который удваивается, если это случилось меньше, чем за 30 дней до старта ЧМ-2018.
Ближайший чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Dymanomashina
Честно говоря, от них и так последние 50 лет толку не много, одни понты. Лучше бы Италия приехала...
21:18
сабзеро
Spchamp1979 Англия, США, Украина, Канада - пусть проводят свой параллельный чемпионат! _________________________________ Еще неудачники США. Жаль Австралийцы обыграли Сирию в стыковых.
21:14
баламошка
Spchamp1979 Англия, США, Украина, Канада - пусть проводят свой параллельный чемпионат!/////////Пиндонат!)
21:07
баламошка
Пусть так и будет. Довыёживаются, поганые пиндосы!)
21:06
kauperwood37
а было бы неплохо, я бы с большим удовольствием с итальяхами пообщался, чем с этим ов...
20:44
Sinaron
NOVZODUM NAMREBUG, ты сегодня дежурным клоуном подрабатываешь?
20:36
Spchamp1979
Англия, США, Украина, Канада - пусть проводят свой параллельный чемпионат!
20:03
Keano
да там никто и не думает о бойкоте, кроме министра иностранных дел Клоуна Джонсона
19:58
Артур Дент
NOVZODUM NAMREBUG, в дурдоме день открытых дверей?
19:54
Millwall82
Да никто бойкотировать ЧМ не будет, футбольная общественность Англии уже осудила этого горе-политика.
19:38
NOVZODUM NAMREBUG
Вход один ---- бойкотировать ЭТО пафосное позорище ВСЕМ!!!! Лишить несколько десятков ведущих футбольных стран МИРА Ч.М. -- 2022 ""фуфа"" инфатины не сможет!!!!
19:35
top220
Предлагаю англам выступать под олимпийским флагом с названием ОАЕ.
19:30