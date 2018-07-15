Болт вспомнил свой последний визит в "Лужники"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в "Лужники" на финал чемпионата мира-2018. В заключительном матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии.

- Финал чемпионата мира, - написал Болт в своем Инстаграме.

Спортсмен также вспомнил свой последний визит в "Лужники".

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