Болт вспомнил свой последний визит в "Лужники"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в "Лужники" на финал чемпионата мира-2018. В заключительном матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии.
- Финал чемпионата мира, - написал Болт в своем Инстаграме.
Спортсмен также вспомнил свой последний визит в "Лужники".
The last time I was in Moscow 🙌🏽🙌🏽 pic.twitter.com/KaPUk2leQH– Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 15 июля 2018 г.
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
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