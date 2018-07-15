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Болт вспомнил свой последний визит в "Лужники"


Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт прибыл в "Лужники" на финал чемпионата мира-2018. В заключительном матче турнира встретятся сборные Франции и Хорватии.

- Финал чемпионата мира, - написал Болт в своем Инстаграме.

 

World Cup Finals #FRACRO #worldcup2018

Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) 15 Июл 2018 в 6:49 PDT

Спортсмен также вспомнил свой последний визит в "Лужники".


 Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Франция - Хорватия

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