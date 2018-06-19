Болельщики сборной Швейцарии по ошибке забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону

Иностранные туристы, приехавшие в Россию поддержать сборную Швейцарии на чемпионате мира-2018​, обратились в департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. Фанаты на улице Селиванова в Ростове-на-Дону искали отель, который забронировали для проживания, однако выяснилось, что запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в Ростове Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону.

-В рамках подготовки к мировому первенству по футболу сотрудники областной Службы-112 прошли специальную лингвистическую подготовку и готовы самостоятельно принять вызовы на 4 иностранных языках, – рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. – В особо сложных случаях звонки заявителей будут переадресованы профессиональным переводчикам – волонтерам, владеющим испанским, английским, арабским или французским языками.

Всего 17 июня в Службу-112 поступило 7794 вызова, 6 из них были связаны с проведением в донской столице матча чемпионата мира по футболу. Серьезных ЧС и происшествий не зафиксировано.