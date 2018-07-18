Болельщики потратили 96,6 миллиарда рублей во время чемпионата мира-2018

Во время ЧМ-2018 болельщиками было потрачено 96,6 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные следует из презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина на Московском урбанистическом форуме.

В презентации указано, что "3,8 миллиона болельщиков посетили чемпионат мира по футболу, 96,6 миллиарда рублей - объем потребления болельщиков в Москве".

- Что касается затрат на спортивную инфраструктуру, то для чемпионата мира по футболу мы не готовили город специально, единственное – "Лужники", которой был приведен под стандарты ФИФА, - цитирует мэра "Р-Спорт". - Он стоит 25 миллиардов рублей, но это в любом случае наш капитал, мы должны эти затраты в половину привести за месяц.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 14 июля.