20:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Болельщики Германии, смотревшие матч в Берлине, ревут


Сборная Германии сенсационно проиграла команде Кореи (0:2) и не вышла в плей-офф чемпионата мира. Встреча прошла в Казани. Болельщики "бундестим", смотревшие матч в Берлине, не смогли сдержать слез.

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //
Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //
Такую Германию совсем не жаль 

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