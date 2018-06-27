Болельщики Германии, смотревшие матч в Берлине, ревут

Сборная Германии сенсационно проиграла команде Кореи (0:2) и не вышла в плей-офф чемпионата мира. Встреча прошла в Казани. Болельщики "бундестим", смотревшие матч в Берлине, не смогли сдержать слез.

Реакция болельщиков, смотревший матч на большом экране в Берлине pic.twitter.com/6FRtS9tblZ – Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 27 июня 2018 г.

Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира //

Чемпионы мира не вышли в плей-офф в четвертый раз в XXI веке //

Такую Германию совсем не жаль