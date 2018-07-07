Бистрович рассчитывает, что матч Россия – Хорватия не дойдет до серии пенальти

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассчитывает, что сборная Хорватии обыграет Россию в матче 1/4 финала чемпионата мира. По мнению хорватского хавбека армейцев, автором победного гола станет Анте Ребич.

– Думаю, это будет грандиозный матч. Шансы – 50 на 50, – цитирует Бистровича пресс-служба ЦСКА. – Россия – хозяйка чемпионата, у них отличная поддержка. Матч будет очень сложным.

– Счет?

– Я не знаю. Может быть, 1:0 в пользу Хорватии.

– В этот раз не будет пенальти?

– Надеюсь, нет.

– Кто забьет?

– Ребич.

– Некоторые аналитики говорят, что в последнем матче Хорватия просела по физике. Что вы об этом думаете?

– Да, думаю это был очень сложный матч. Сборная Дании очень хорошо играла. Мы (хорваты) действительно немного устали. Но у ребят было 6 дней на восстановление. Поэтому думаю, что к матчу с Россией мы подойдем в идеальном состоянии.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь