Бибрас Натхо: "Россия должна выходить из группы на ЧМ-2018, а в 1/8 все будет гораздо сложнее"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо отметил, что жеребьевка чемпионата мира-2018 оказалась благосклонной к сборной России. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– На первый взгляд, жеребьевка для сборной России сложилась весьма удачно, – сказал Натхо. – Разумеется, автоматический выход в плей-офф гарантировать никто не может, но, на первый взгляд, Россия должна выходить в 1/8 финала. Россияне не уступают никому в подгруппе. А в 1/8 финала будет все гораздо сложнее. (Эли ШВИДЛЕР)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!