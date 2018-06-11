"Березуцкие, вернитесь!" Какие пожелания привезли в Новогорск

Доска с пожеланиями в адрес сборной России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В шатре, который построили для пресс-конференций возле тренировочного поля сборной России в Новогорске, сегодня появился любопытный экспонат: гигантская почтовая открытка, исписанная пожеланиями национальной команде от болельщиков. Ее привезли из магазина технического спонсора РФС, где любой желающий мог написать все, чего желает сборной. Или все, что о ней думает.

В основном послания носят привычный подбадривающий характер. Но есть и нестандартные.

Вот некоторые из них:

– Березуцкие, вернитесь!

– Чтоб по кайфу все было!

– Не смотрите ТВ, не слушайте радио. Будьте собой! Играйте! Наслаждайтесь!

– Выиграйте, пожалуйстаааааа

– Илья Кутепов – ТОП!

– Русские не сдаются.

Есть на открытке и надпись на китайском. Причем со спартаковским ромбиком в конце.

После тренировки пожелания с интересом изучили братья Антон и Алексей Миранчук. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, стадион "Лужники", Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Братья Алексей и Антон МИРАНЧУК изучают пожелания в адрес сборной России. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ, "СЭ"

"Чтоб по кайфу все было!" - пожелание сборной России. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ, "СЭ"

"Русские не сдаются". Фото Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ, "СЭ"

Доска с пожеланиями в адрес сборной России. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ, "СЭ"

Доска с пожеланиями в адрес сборной России. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ, "СЭ"

Доска с пожеланиями в адрес сборной России. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ, "СЭ"

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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