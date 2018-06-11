"Березуцкие, вернитесь!" Какие пожелания привезли в Новогорск

В шатре, который построили для пресс-конференций возле тренировочного поля сборной России в Новогорске, сегодня появился любопытный экспонат: гигантская почтовая открытка, исписанная пожеланиями национальной команде от болельщиков. Ее привезли из магазина технического спонсора РФС, где любой желающий мог написать все, чего желает сборной. Или все, что о ней думает.
В основном послания носят привычный подбадривающий характер. Но есть и нестандартные.
Вот некоторые из них:
– Березуцкие, вернитесь!
– Чтоб по кайфу все было!
– Не смотрите ТВ, не слушайте радио. Будьте собой! Играйте! Наслаждайтесь!
– Выиграйте, пожалуйстаааааа
– Илья Кутепов – ТОП!
– Русские не сдаются.
Есть на открытке и надпись на китайском. Причем со спартаковским ромбиком в конце.
После тренировки пожелания с интересом изучили братья Антон и Алексей Миранчук. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
На групповом этапе чемпионата мира сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, стадион "Лужники", Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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