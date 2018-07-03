Бельгия провела образцовую контратаку. Но Япония оборонялась как в дворовом футболе

Почему так получилось, что на половине поля азиатской сборной на последних секундах при ничейном счете оказалось разреженное пространство? Могли сказаться два фактора. Либо японцы слишком поверили в себя после опасного штрафного в исполнении Хонды, который с трудом отразил на тот самый угловой Куртуа, и на эмоциях решили попробовать забить со следующего "стандарта". Либо они попросту немного потерялись во времени и посчитали, что сразу после исполнения "стандарта" арбитр издаст свисток и переведет игру в овертайм.

Третья голевая атака Бельгии в матче с Японией.

В штрафной сборной Бельгии при угловом оказалось сразу пять футболистов (четыре расположились там сразу, пятый побежал в момент подачи). Еще один игрок расположился рядом с Хондой для потенциального розыгрыша, которого в результате не случилось – и это тоже повлияло на количественный расклад сил в ходе ответной атаки. На подборе оставались только три игрока, причем двое – на своей половине поля, вдали от места событий, поэтому разрыв между линиями был огромен.

Навес у Хонды совсем не получился – мяч полетел в точку, где не было партнеров, прямо в руки Куртуа. Бельгийцы моментально сориентировались, развернулись – и помчались вперед.

Третья голевая атака Бельгии в матче с Японией.

Голкипер сразу же бросил мяч на Де Брейне, который чуть ли не лучше всех в мире умеет правильно развивать быстрые атаки. Полузащитник набрал скорость, легко оторвался от преследователей – и пятеро игроков в красной форме оказались против троих защищающихся.

Третья голевая атака Бельгии в матче с Японией.

Хавбек "Манчестер Сити" тащил мяч вперед ровно столько, сколько нужно. В идеальный момент он покатил его на свободного Менье, которого никто не держал – все догоняющие японцы были сконцентрированы на Де Брейне. Можно было отзащищаться лучше, но на такой скорости и в режиме общей панике это уже очень тяжело.

Третья голевая атака Бельгии в матче с Японией.

Менье классно, в одно касание, прострелил к 11-метровой на Лукаку. Форвард "МЮ" стянул на себя защитника и абсолютно правильно оценил ситуацию, не став бить сходу. Он прочувствовал, что сзади набегает Шадли, и пропустил мяч, выполнив так называемый "голевой пас без касания".

Третья голевая атака Бельгии в матче с Японией.

Шадли спокойно расстрелял ворота. 3:2. Япония едет домой, поплатившись за расхлябанность и безрассудность на последних секундах матча. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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