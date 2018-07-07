Бекхэм принял пари Ибрагимовича и предложил ответные условия спора

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в Инстаграме ответил экс-форварду сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, который накануне предложил первому пари на матч их национальных команд в 1/4 финала чемпионата мира. По условиям спора, Ибрагимович готов оплатить ужин Бекхэму, если победит Англия. В противном случае бывший полузащитник будет обязан купить в IKEA то, что захочет форвард.

"Златан, если Швеция победит, я лично отправлюсь с тобой в IKEA и куплю то, что ты захочешь для своего дома в Лос-Анджелесе. Но если победит Англия, я хочу, чтобы ты пошел со мной "Уэмбли" на матч сборной Англии в футболке нашей команды. В перерыве насладимся фиш-энд-чипс", – написал Бекхэм.

Матч Швеция – Англия состоится сегодня, 7 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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