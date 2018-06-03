"Бавария" будет следить за голкипером сборной Англии на ЧМ-2018

Представители "Баварии" будут наблюдать за игрой вратаря сборной Англии и "Эвертона" Джордана Пикфорда во время предстоящего чемпионата мира, утверждает The Sun. Ранее СМИ сообщали, что 24-летний англичанин будет основным голкипером национальной команды на мировом первенстве.

"Бавария" намерена укрепить вратарскую позицию этим летом. Основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер, получивший тяжелую травму, не имел игровой практики с середины сентября прошлого года. Свен Ульрайх, сменивший его в воротах, допустил результативную ошибку в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2).

На Пикфорда также претендует "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне он провел 49 матчей за "Эвертон".

Англия в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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