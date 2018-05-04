Баста, Сергей Светлаков, Денис Глушаков и еще 8 Послов ЧМ-2018 станут участниками кампании "Команда Чемпионов"

Оргкомитет "Россия-2018" объявляет о запуске социальной кампании "Команда Чемпионов", главная цель которой – приобщить российских болельщиков чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России к здоровому образу жизни. На протяжении полутора месяцев команда профессиональных экспертов вместе с 11-ю звездными послами чемпионата мира-2018 будут делиться своими советами о том, как привести себя в форму, правильно питаться и отказаться от курения.



Кампания включает в себя широкое распространение информационных материалов на тему здорового образа жизни, взаимодействие с болельщиками в социальных сетях и возможность принять участие во множестве спортивных событий, которые проводятся в городах-организаторах чемпионата.



В кампании примут активное участие послы чемпионата мира-2018. Самые популярные футболисты, спортсмены, артисты и музыканты объединились, чтобы помочь всем болельщикам встать на путь здорового образа жизни. Среди участников проекта – экс-капитан сборной России Алексей Смертин, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, капитан "Спартака", игрок сборной России Денис Глушаков, музыкант Василий Вакуленко (Баста), чемпионка мира Ляйсан Утяшева, актер и телеведущий Сергей Светлаков.



– Наша главная цель – помочь болельщикам сделать первый шаг в сторону здорового образа жизни, – говорит Алексей Немов. – Каждый челлендж – это вызов самому себе и возможность подойти к главному спортивному празднику четырехлетия в чемпионской форме.



Послы чемпионата мира-2018 будут выкладывать личные задания для болельщиков в собственных социальных сетях, а на официальном туристическом портале турнира Welcome2018.com можно будет найти советы профессиональных экспертов, которые, с одной стороны, помогут выполнить челленджи послов чемпионата, а с другой – познакомят читателей с особенностями здорового образа жизни. Правильное питание, секреты тренировок футболистов, проверенные способы отказа от курения – эти и многие другие полезные материалы вы сможете найти в разделе "Секреты Чемпиона". Кроме того, в каждом городе-организаторе чемпионата мира-2018 пройдет серия спортивных мероприятий, принять участие в которых сможет каждый желающий. Среди участников кампании будет проведен конкурс, победители которого, помимо укрепления своего здоровья, получат специальные призы.



– Популяризация здорового образа жизни и привлечение внимания широкой общественности к спорту – важная задача Стратегии чемпионата мира ФИФА 2018 в России в области устойчивого развития, – отмечает директор Департамента устойчивого развития Оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова. – Этот проект стал результатом длительного сотрудничества оргкомитета, Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и представителей министерств здравоохранения в регионах и городах-организаторах чемпионата мира-2018. Мы объединили свои усилия для того, чтобы, используя платформу чемпионата, не только повысить интерес болельщиков к теме здорового образа жизни, но и сформировать грамотный подход к ее трем ключевым элементам – физической активности, правильному питанию и отказу от курения.