Азиз Буаддуз: "Мне остается только извиниться за автогол. Перед 35 миллионами болельщиков из Марокко"

Нападающий сборной Марокко Азиз Буаддуз принес извинения за автогол в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана (0:1). Игрок срезал мяч в свои ворота на пятой добавленной ко второму тайму время.

– Конечно, для меня это нелегкий день, - сказал Буаддуз. - Для нашей команды все началось хорошо, первые пятнадцать минут мы играли очень хорошо. Но то, что случилось потом… и мне, и всей команде сейчас очень нелегко.

- Что нужно делать сейчас?

- В этот момент нам важно оставаться всем вместе, объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хоть нам теперь и стало сложнее. Игра с Ираном была очень важной, часто первая игра турнира – это сразу же как финал. И мы этот матч проиграли.

- Что скажете об автоголе?

- Мне остается только извиниться за этот момент. И перед своей командой, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков. Надеюсь, что смогу помочь нашей сборной в следующих матчах. (Игорь НОВИКОВ)