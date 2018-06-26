Австралийские болельщики спели гимн страны на пляже в Сочи

Сегодня, 26 июня в 15.00 по московскому времени на пляже в Сочи 500 фанатов сборной Австралии спели свой национальный гимн.
Они участвовали во флешмобах, отрепетировали исполнение национального гимна, а также кричалки, которыми будут поддерживать команду во время игры.
После этого они отправиль на стадион "Фишт", чтобы посмотреть игру чемпионата мира против Перу (0:2).
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Дополнительная информация
http://www.kuban.aif.ru/sport/events/26_iyunya_v_15_00_na_plyazhe_v_sochi_500_avstraliyskih_fanatov_speli_svoy_gimn