Атем Бен Арфа: "Игра сборной Франции на чемпионате мира была уродливой"

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа сказал, что его не впечатлила игра команды на ЧМ-2018. Французы стали победителями турнира, обыграв в финале сборную Хорватии (4:2).

- Конечно, я рад победе сборной Франции. Честно, - цитирует футболиста France Football. - Это очень хорошо для игроков, которые полностью отдали себя команде. Это хорошо и для тренерского штаба Дидье Дешама. Они были последовательными и разумными до самого конца. Это порадует болельщиков сборной Франции, они имеют право на счастье. Но я задаюсь вопросом - а действительно ли довольны любители футбола? Я знаю, что во время всенародного праздника мои слова будут шокирующими. Но я не хочу скрывать это - стиль игры сборной Франции был довольно уродливым. Я признаю, что этот метод оказался очень эффективным. Но я не уверен, что этот стиль обезопасит нас от неприятного сюрприза в квалификации Евро-2020.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.