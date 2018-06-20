Артем Дзюба: "Мы счастливые люди - мы с детства мечтали об этом"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1) отметил, что команда преобразилась за счет того, что теперь проводит официальные матчи. По словам игрока, на турнире сбылась его мечта детства.

- Что произошло со сборной за эти две недели? Команду не узнать.

- Есть товарищеские - тренер не любит это слово, так что контрольные - матчи, а есть официальные, - заявил Дзюба. - Поэтому в этом и был наш посыл. Идет подготовка - что-то нарабатывается для того, чтобы выйти на пик формы именно к турниру, а не к товарищеским играм. Да, не все получалось, но сейчас совсем другие эмоции, их не передать и не сравнить ни с чем. Невероятная атмосфера - мы в шоке! Такие полные стадионы, такая поддержка дома - это все просто фантастика. Мы счастливые люди - мы с детства мечтали об этом. 23 счастливчика, которые смогли преодолеть все и попасть в сборную - и победить сейчас. Теперь хотим продолжения этого праздника футбола! (Егор БЫЧКОВ)