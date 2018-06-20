Артем Дзюба: "Давайте сейчас просто порадуемся"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) отказался говорить об 1/8 финала. По мнению форварда, сейчас надо просто порадоваться победе.

- У нас достаточно сил, - отметил Дзюба. - Физически готовы хорошо. Все в одинаковых условиях будут. Давайте сейчас просто порадуемся. Ну какая сейчас 1/8-я? Мы еще группу не закончили. (Дмитрий СИМОНОВ)

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