Аркадий Дворкович: "Будем надеяться, что c Хорватией каждый из наших футболистов выложится на 200 процентов"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович заявил, что с нетерпением ждет матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии, и надеется на полную самоотдачу наших игроков. Матч пройдет 7 июля в Сочи.

- С нетерпением жду матча, - цитирует "Р-Спорт" Дворкович. - Будем надеяться, что каждый из наших футболистов сможет выложиться на 200%. Будем болеть за ребят и верить в успешный результат.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)