Аргентинцы подрались между собой еще до игры с Хорватией на чемпионате мира

Между болельщиками сборной Аргентины случилась драка еще до матча со сборной Хорватии (0:3). Как сообщает Ole, в столкновении около Нижнего Новгорода, где проходила встреча группового турнира ЧМ-2018, участвовали несколько десятков болельщиков. Их драка случилась из-за разных клубных пристрастий.

По данным источника, в потасовке участвовали в основном фанаты "Уракана" и "Сан-Лоренсо", к которым примкнули сторонники других команд, в частности "Унион Санта-Фе". В результате драки несколько человек получили ранения. Отдельные участники стычки идентифицированы, их скорее всего ждет депортация из России.

Напомним, что позднее уже во время игры группа аргентинцев избила болельщика из Хорватии.

Все о чемпионате мира: календарь, расписание матчей, составы участников,

все о 32 сборных, города и стадионы турнира - здесь //

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России:

где и как купить билеты на турнир //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ