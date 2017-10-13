Арена ушел в отставку с поста главного тренера сборной США

Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США, сообщает пресс-служба федерации футбола США‏. Соответствующее решение было принято в связи с поражением в заключительном матче отборочного турнира против Тринидада и Тобаго (1:2), которое не позволило американской национальной команде выйти на чемпионат мира-2018 в России.

Напомним, что Арена возглавил во второй раз сборную США 22 ноября 2016 года, сменив на посту главного тренера Юргена Клинсманна.

Это фиаско, Брюс. Почему сборная США не попала на ЧМ-2018