Арбитр правильно удалил Боатенга

На 81-й минуте матча чемпионата мира Германия – Швеция правильно поступил арбитр Шимон Марчиняк, вынесший предупреждение Жерому Боатенгу за фол против Маркуса Берга.



Оно стало для защитника вторым – Боатенг покинул поле. Обратило на себя внимание то, что судья не сразу достал желтую карточку.

Версии две. Первая – рефери ждал, пока станет понятно, какого рода повреждение получил Берг, и сможет ли он продолжить игру (нужно ли выносить предупреждение или сразу дать красную карточку?).



Вторая – Марчиняк советовался со своей бригадой, как поступить. В любом случае принятие решения заняло много времени. (Александр БОБРОВ)



Трансляция матча Германия - Швеция