Анзор Кавазашвили: "Как можно в ущерб стране отказаться от Денисова?"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что тренерскому штабу сборной России следовало взять полузащитника Игоря Денисова на ЧМ-2018.

– Денисову следовало дать шанс?

– Говорят, у него сложный характер, но ведь это лучший полузащитник нашего чемпионата. Вот в сборной СССР выступал Йожеф Сабо – жуткий спорщик, но играть умел и в средней линии был лучшим, так все тренеры его ставили. Как можно в ущерб стране отказаться от Денисова? У Дзюбы тоже ужасный характер. Сколько раз уходил из "Спартака", потом не закрепился в "Зените", но ведь его взяли, - сказал Кавазашвили.

Полное интервью Кавазашвили – скоро на "СЭ"

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