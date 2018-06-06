Анзор Кавазашвили: "Боюсь за сборную России. Буду сидеть на матче с Саудовской Аравией и дрожать"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что перспективы сборной России на ЧМ-2018 вызывают у него опасения.
- Знаю, какую игру могут навязать нам другие сборные, поэтому боюсь. Через полторы недели буду сидеть на первом матче в Лужниках и дрожать, хотя Саудовская Аравия и не такая грозная, стану дрожать и во время игры с Египтом. Хотя говорят, что Салах не успеет набрать оптимальную форму после травму, но мы знаем, что он из себя представляет. Об Уругвае вообще молчу, - сказал Кавазашвили (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Чемпионат мира-2018: все о сборной России
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Анзор Кавазашвили
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)