Анзор Кавазашвили: "Боюсь за сборную России. Буду сидеть на матче с Саудовской Аравией и дрожать"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сказал, что перспективы сборной России на ЧМ-2018 вызывают у него опасения.

- Знаю, какую игру могут навязать нам другие сборные, поэтому боюсь. Через полторы недели буду сидеть на первом матче в Лужниках и дрожать, хотя Саудовская Аравия и не такая грозная, стану дрожать и во время игры с Египтом. Хотя говорят, что Салах не успеет набрать оптимальную форму после травму, но мы знаем, что он из себя представляет. Об Уругвае вообще молчу, - сказал Кавазашвили (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Чемпионат мира-2018: все о сборной России