Антон Шипулин: "Надеюсь, что игроки сборной России будут биться до конца на ЧМ-2018, и родные стены помогут им"

Российский биатлонист и посол Екатеринбурга на чемпионате мира-2018 Антон Шипулин отметил, что в городе на Урале очень хорошая инфраструктура и красивый стадион. Спортсмен также выразил надежду, что сборная России будет биться на мировом первенстве.

– В Екатеринбурге очень хорошая инфраструктура и красивый стадион, – сказал в эфире программы "Все на Матч" Шипулин. – Я буду находиться на матчах и пропагандировать здоровый образ жизни. Что касается нашей сборной, то с приходом полузащитника "Спартака" Романа Зобнина средняя лини команды стала сильнее. Дзюба? С ним мы знакомы лично. Желаю ему удачи и буду за него болеть.

Кого отмечу из иностранных игроков? Роналду и Месси – две лучшие фигуры в футболе. Их нельзя сравнивать. Оба мне импонируют, и не только я один за них "топлю". Что делать если наша сборная попадет на Португалию и проиграет? Смириться. Главное, чтобы наши футболисты получали удовольствие от игры. Надеюсь, что они будут биться до конца и родные стены, аура русской земли и поддержка болельщиков помогут им.

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.