Анхель Ди Мария: "Победа сборной Аргентины на ЧМ подтвердит, что Месси - лучший игрок в истории"

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария назвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Также он подчеркнул, что Аргентина будет фаворитом чемпионата мира в России.

– Месси уже лучший игрок всех времен, – цитирует Globo Esporte Ди Марию. – Победа на ЧМ-2018 подтвердит это, но он уже лучший. Я хочу помочь завоевать Месси титул чемпиона мира, это единственное, чего не хватает в его карьере. Очевидно, будучи аргентинцем и будучи его товарищем по команде, я хотел бы, чтобы это произошло в России в этом году.

Аргентина всегда является фаворитом, особенно с Месси в составе. Другие сильные команды, такие как Испания и Франция, также являются серьезными кандидатами, но Аргентина, несомненно, одна из лучших. Нам нужно много работать. Кубок мира отличается от всех турниров. Вы либо выигрываете, либо отправляетесь домой.

Напомним, что на чемпионате мира сборная Аргентины сыграет в группе D с Исландией, Хорватией и Нигерией.