Англия - Коста-Рика: составы команд

Стали известны составы Англии и Коста-Рики на товарищеский матч. Место в воротах англичан займет Джек Батленд.

Англия: Батленд - Джоунс, Стоунс, Магуайр - Хендерсон - Александр-Арнольд, Лофтус-Чик, Делф, Роуз - Варди, Рэшфорд.

Запасные: Пикфорд, Поуп, Уокер, Триппьер, Кэйхилл, Янг, Дайер, Лингард, Алли, Кейн, Стерлинг, Уэлбек.

Коста-Рика: Навас - Уостон, Дж. Гонсалес, Кальво - Гусман, Борхес - Гамбоа, Венегас, Кэмпбелл, Овьедо - Уренья.

Запасные: Пембертон, Морейра, Акоста, Смит, Дуарте, Матаррита, Боланьос, Колиндрес, Руис, уоллас, Асофейфа, Техеда.

Матч Англия - Коста-Рика начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Англия - Коста-Рика.