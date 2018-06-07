Андрей Тихонов: "Думаю, Денисов и Глушаков не помешали бы сборной"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов выразил мнение, что полузащитники Денис Глушаков и Игорь Денисов пригодились бы в составе нынешней сборной России.

- Эти закулисные моменты по Денисову и Глушакову я не могу комментировать, но думаю, что они не помешали бы сборной, - сказал в программе Foot'больные люди Тихонов.

Напомним, Денисов не попал в состав сборной из-за конфликта с главным тренером команды Станиславом Черчесовым, а Глушаков не попал в заявку по спортивному принципу.