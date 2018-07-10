Андрей Каряка: "Удар Смолова по центру – это не пижонство. Он просто не получился"

Бывший тренер "Амкара" Андрей Каряка предположил, что в финале чемпионата мира сойдутся Англия и Франция. По его словам, сборная России проявила на ЧМ-2018 самоотдачу.

– Удивила сборная России, которая едва не вышла в полуфинал?

– Ребята провели неплохой турнир. Все матчи были очень сложными. В концовках игр с Испанией и Хорватией было видно, что наша команда очень хотела победить. Самоотдача была запредельная. Игра при своих болельщиках стала большим плюсом для нашей команды. На каком бы стадионе наши ребята не выступали, их всегда очень тепло поддерживали. В том числе и благодаря болельщикам сборная России дошла до четвертьфинала.

– Многие сейчас говорят о грамотной оборонительной тактике. Вы видите, в чем ее грамотность?

– В первую очередь, это касается матча с испанцами. Мы много играли без мяча, но самое главное, получилось достигнуть результата. Можно играть хорошо или плохо, но во главе всегда стоит результат. Такая тактика принесла свои плоды. Мы пропустили с испанцами только нелепый мяч. За весь матч наш соперник создал один-два опасных момента.

– Из нашей команды кто-то удивил?

– Здорово провели турнир Головин, Зобнин, Игнашевич, Акинфеев, Дзюба. Они были лидерами на поле. Самое главное, что на поле была команда.

– Сейчас все ругают Смолова за удар в стиле Паненки. Имел ли он право так бить?

– Это было его решение. Возможно, он уже так забивал. Не думаю, что он сделал так специально. Конечно, Федор хотел забить.

– Не считаете, что это все-таки пижонство?

– Не знаю. До этого он же неплохо пробил с испанцами. В угол. А здесь удар у Смолова просто не получился. Когда идет подсечка посередине, вратарь, как правило, прыгает в угол.

– Кто фаворит чемпионата мира?

– Я изначально думаю, что Франция пройдет далеко. Не скажу, что я за нее болею, но у них есть запас прочности. Отмечу, что неплохо проводят турнир бельгийцы. В финале, мне кажется, будет играть пара Англия – Франция. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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