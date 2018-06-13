Андрей Канчельскис: "Сегодня у нас худшая сборная России со времен распада СССР"

Бывший полузащитник сборной России, "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис в интервью Daily Mail отметил, что в преддверии ЧМ-2018 Россия имеет самую слабую национальную команду за все время. По его словам, все очень обеспокоены в связи с этим.

– В старое время футбол был лучше организован, – отметил Канчельскис. – У нас была традиционная ситема. Когда СССР развалился, футбол пошел вниз. Сейчас уровень российского футбола не впечатляет. Есть проблемы.

Мы все обеспокоены, потому что сегодня у нас худшая сборная России, которую я видел за все время. Все об этом говорят.

​Есть проблемы внутри команды. Есть неплохие игроки, но им не нравится играть за национальную команду из-за проблем с тренером.

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