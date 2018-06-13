Андрей Аршавин: "Оборона может стать слабым звеном сборной Англии"

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин считает, что у команды Англии есть слабые места в обороне. Англия сыграет в группе G с Бельгией, Панамой и Тунисом.

– Что касается нападения, то у англичан очень сильный состав. У них есть Харри Кейн, Деле Алли и некоторые другие, – цитирует Sky Sports Аршавина. – Но у меня есть опасения по поводу обороты. Мне не кажется, что центральные защитники могут стать слабым звеном. Я понимаю, что в Англии все ждут от сборной победы.

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