Анатолий Бышовец: "Не думаю, что у России нет шансов обыграть Испанию"

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец - о шансах команды в матче ЧМ-2018 со сборной Испании.

- Думаю, что наши тренеры уже сделали все для того, чтобы добиться желаемого результата, - цитирует специалиста "Р-Спорт". - Нам предстоит очень сложный и тяжелый матч. Я, может быть, являюсь одним из тех, кто не разделяет мнение, что у нас нет шансов. Футбол опровергает это, и мы уже видели, что команды, уступающие по ряду характеристик, добиваются хорошего результата и качества игры. Как в матчах, сыгранных против сборной Испании командами Марокко и Ирана, которые смогли нивелировать преимущество испанцев. Я думаю, что нам большую часть матча придется действовать в обороне в силу того, что сборная Испании владеет инициативой за счет контроля мяча, процент которого достигает в среднем трех четвертей игрового времени. 75% - это стандартная цифра инициативности и контроля мяча. И мы будем вынуждены выстраивать игру в защите, но сама организация игры будет подразумевать быстрый выход из обороны.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018