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"Амкар" - об Идову: "От тамбовского манежа до "Уэмбли" за две недели"

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Сегодня, 2 июня, Сборная Англии обыграла Нигерию (2:1) в товарищеском матче. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В составе гостей весь матч отыграл защитник "Амкара" и уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову

- Брайан Идову: от тамбовского манежа до "Уэмбли" за две недели, - прокомментировал​ "Амкар" выступление своего игрока.

20 мая пермяки проводили ответный стыковой матч против "Тамбова" (1:0) за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. Та игра состоялась в манеже, Идову провел всю встречу. 

 

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