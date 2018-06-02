"Амкар" - об Идову: "От тамбовского манежа до "Уэмбли" за две недели"

Сегодня, 2 июня, Сборная Англии обыграла Нигерию (2:1) в товарищеском матче. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".



В составе гостей весь матч отыграл защитник "Амкара" и уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову.



- Брайан Идову: от тамбовского манежа до "Уэмбли" за две недели, - прокомментировал​ "Амкар" выступление своего игрока.



20 мая пермяки проводили ответный стыковой матч против "Тамбова" (1:0) за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. Та игра состоялась в манеже, Идову провел всю встречу.