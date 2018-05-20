19:53 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" вновь обыграл "Тамбов" и сохранил место в премьер-лиге

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"Амкар" на выезде обыграл "Тамбов" (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. Первая встреча также завершилась в пользу пермяков (2:0).

Автором единственного гола во встрече стал нападающий гостей Михаил Костюков. Отметим, что форвард "Амкара" в сезоне-2015/16 работал в "Волге" под руководством Андрея Талалаева, который в настоящее время возглавляет "Тамбов".

Тамбов - Амкар

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Я болел за Тамбов. Очень симпатичная команда. Она достойна хоть раз сыграть в вышке. Енисей, безусловно, тоже.

20:35

dmitriys

Читалось. Судя по высказываниям Талалаева, клубу очень рано в вышку.

19:57

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