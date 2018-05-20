"Амкар" вновь обыграл "Тамбов" и сохранил место в премьер-лиге

"Амкар" на выезде обыграл "Тамбов" (1:0) в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне-2018/19. Первая встреча также завершилась в пользу пермяков (2:0).

Автором единственного гола во встрече стал нападающий гостей Михаил Костюков. Отметим, что форвард "Амкара" в сезоне-2015/16 работал в "Волге" под руководством Андрея Талалаева, который в настоящее время возглавляет "Тамбов".