Англия победила Нигерию с Идову, в воротах играл Пикфорд

Сборная Англии обыграла Нигерию в товарищеском матче. В составе африканской команды 90 минут отыграл защитник "Амкара" и уроженец Санкт-Петербурга Брайн Идову.

Место в воротах сборной Англии занимал Джордан Пикфорд, для которого игра стала лишь третьей в национальной команде. По данным СМИ, он будет основным вратарем сборной Англии на ЧМ-2018.

Товарищеский матч

Англия - Нигерия - 2:1 (2:0)

Голы: Кэйхилл, 7 (1:0). Кейн, 39 (2:0). Ивоби, 47 (2:1).

Англия: Пикфорд, Кэйхилл, Уокер, Триппьер, Стоунс, Янг (Роуз, 68), Стерлинг (Уэлбек, 73), Лингард (Лофтус-Чик, 67), Дайер, Алли (Делф, 82), Кейн (Рэшфорд, 73).

Нигерия: Узохо, Балогун (Омеруо, 46), Идову, Шеху (Эбуэхи, 46), Трост-Эконг, Оби Микел, Оби (Огу, 46), Онази (Этебо, 46), Игало (Ихеаначо, 77), Мозес (Муса, 63), Ивоби.

Предупреждения: Стерлинг, 52. Муса, 77.

Судья: Гвида (Италия).

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