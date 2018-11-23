Алексей Сорокин: "В УЕФА есть интерес к проекту Fan ID"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что УЕФА планирует рассмотреть вопрос о расширении практики применения идентификации болельщиков Fan ID, которая была опробована на чемпионате мира-2018.

- В УЕФА действительно есть интерес к системе идентификации болельщиков, – рассказал "Известиям" Алексей Сорокин. – После ЧМ-2018 все поняли, что это не какое-то искусственное ограничение ради безопасности. Fan ID дает большие преимущества для болельщиков. Ведь в эту карточку можно добавить не только бесплатный проезд или безвизовый въезд в ту или иную страну, но использовать ее, как средство оплаты, скидку на посещение музеев и партнерских ресторанов — все ограничивается только фантазией организаторов. Думаю, что российская разработка получит дальнейшее развитие.