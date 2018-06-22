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Алексей Пушков: "Месси - иллюзия, мираж, призрак"


Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что сборная Аргентины  могла бы играть лучше без Лионеля Месси. В четверг аргентинцы уступили сборной Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018. Команда после двух туров набрала одно очко.

"Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он - иллюзия, мираж, призрак", - написал сенатор в Твиттере.

Аргентина - Хорватия

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