Алексей Пушков: "Месси - иллюзия, мираж, призрак"

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что сборная Аргентины могла бы играть лучше без Лионеля Месси. В четверг аргентинцы уступили сборной Хорватии (0:3) на чемпионате мира-2018. Команда после двух туров набрала одно очко.

"Соперничества Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он - иллюзия, мираж, призрак", - написал сенатор в Твиттере.

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