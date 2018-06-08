Александр Жуков: "Футбол нашей сборной не может устраивать, но ребята поймают свою игру!"

Заместитель председателя Думы и почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков принял участие в матче между депутатами Госдумы и немецкого Бундестага, победу в котором одержали российские парламентарии (5:3). После игры Жуков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.

- Пока, конечно, игра нашей сборной не может устраивать. Но будем надеяться, что на чемпионате мира все изменится. Так ведь тоже бывает! Есть ли какие-то светлые пятна в игре команды? Я считаю, сборная у нас хорошая. Но чего-то не хватает. Может, куража. Может, веры в себя. Но я думаю, на турнире ребята поймают свою игру! (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018: все о сборной России