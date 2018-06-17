Александр Коларов: "С такой самоотдачей на поле Сербия может надеяться на лучшее"

Капитан сборной Сербии Александр Коларов, забивший единственный гол в первом матче группового турнира чемпионата мира с Коста-Рикой, выразил мнение, что его команда на правильном пути.

– Мы очень ждали этой победы, и мне повезло принести команде три очка. Но теперь нужно оставить эмоции в стороне. Впереди нас ждет еще два матча, но мы на правильном пути. С такой самоотдачей на поле и таким поведением на скамейке Сербия может рассчитывать на многое, – цитирует Коларова сербское издание "Спортски журнал".

Коста-Рика - Сербия: онлайн-трансляция матча