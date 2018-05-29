12:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алаев и Анохин приехали в расположение сборной России


Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев и вице-президент союза Сергей Анохин прибыли в Австрию, где завтра, 30 мая, сборная России проведет товарищеский матч с хозяевами.

Руководители нашего футбола посетили тренировку команды Станислава Черчесова, которая проходит на стадионе "Тиволи Ной" в Инсбруке. Именно здесь состоится контрольная игра. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45 

Австрия - Россия

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //
Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты

Опрос

Кто должен играть на острие атаки сборной России на ЧМ-2018?
голосовать
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!