Алаев и Анохин приехали в расположение сборной России

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев и вице-президент союза Сергей Анохин прибыли в Австрию, где завтра, 30 мая, сборная России проведет товарищеский матч с хозяевами.

Руководители нашего футбола посетили тренировку команды Станислава Черчесова, которая проходит на стадионе "Тиволи Ной" в Инсбруке. Именно здесь состоится контрольная игра. (Дмитрий СИМОНОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45

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