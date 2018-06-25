Адам Навалка: "У сборной Польши были мечты и планы, но теперь мы едем домой"

Главный тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка отметил, что берет на себя ответственность за вылет с чемпионата мира, однако он выжал из команды все возможное.

Вчера поляки уступили Колумбии (0:3) во втором туре группового этапа и лишились шансов на плей-офф турнира.

- Я как тренер в ответе за все, что происходит во время всего чемпионата. Я принял команду в сложный период и считаю, что моя работа не прошла впустую, - цитирует ТАСС Навалку. - Мне удалось вывести команду на правильный путь, по которому она заслуженно двигалась. У меня не было ни момента сомнения в том, что мы делаем, поэтому нечестно фокусироваться на провалах сейчас. У нас были свои мечты и планы, и мы постарались сделать так, чтобы они сбылись, этого не случилось, теперь мы едем домой. Мы не играли так, как нам хотелось, и поэтому проиграли. Нет никаких сомнений в том, что сборная Колумбии была сильнее, но мы выжали из игроков все, что могли.

Напомним, Навалка принял сборную Польши в 2013 году.

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира поляки проведут 28 июня в Волгограде против команды Японии.